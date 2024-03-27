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Корабли российской "днепровской флотилии" станут мишенью для дронов, - британская разведка

Фото: Шойгу решил утопить флот в Днепре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Корабли новой "днепровской флотилии", которую решила создать Россия, будут уязвимы для украинских дронов, эффективно уничтожающих корабли Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 20 марта российский военный министр Сергей Шойгу объявил о формировании "днепровской речной флотилии" и лодочной бригады. Это новое формирование, скорее всего, будет отвечать за обеспечение безопасности водных путей Днепра и островов, разделяющих Херсон, контролируемый Россией и Украиной.

"Вполне реальна вероятность того, что "днепровская военная флотилия" будет подчинена группе войск "Днепр", которая в феврале 2024 года объединила запорожскую и днепровскую группу войск, - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, хочет предотвратить и воспрепятствовать украинским операциям через реку, таким как операция по созданию и поддержанию плацдарма в Крынках. Российские и украинские силы потеряли большое количество личного состава и техники в ходе атак на Крынки. В частности, 17 марта 2024 года украинские силы в Крынках сообщили об отражении в этом районе атаки 810-й гвардейской бригады морской пехоты России.

Вероятно, это формирование получит функции речного патрулирования от Черноморского флота, в то время как Черноморский флот будет действовать дальше, в восточной части Черного моря, отмечается в сообщении.

"Днепровская военная флотилия, вероятно, будет уязвима для украинских беспилотных надводных транспортных средств, которые эффективно уничтожают русские корабли, действующие в Черном море", - отмечают в Минобороны Британии.

Планы Путина

Напомним, 20 марта Шойгу заявил, что по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения - днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров.

Однако, по данным британской разведки, планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и с проблемами с инфраструктурой.

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