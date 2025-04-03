Корабли "Черкассы" и "Чернигов" завершили оценку НАТО 1-го уровня: что это значит

В военном ведомстве рассказали, что минные искатели "Чернигов" и "Черкассы", которые ранее были предоставлены Украине Великобританией, уже завершили оценку НАТО 1-го уровня.

"Впереди экипажи кораблей ждет прохождение оценки НАТО второго уровня (NEL2), после чего они получат право к участию в многонациональных операциях и миссиях Альянса", - отметили в ВМС.

В командовании обращают внимание, что в современных условиях безопасности это "важный процесс интеграции украинских подразделений к стандартам НАТО", что обеспечивает высокий уровень подготовки и эффективности.

"Одним из основных механизмов такого партнерства является Программа проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО", - рассказали в ВМС.

Также военные объяснили, что главной ее задачей является практическая оценка уровня готовности подразделений Вооруженных сил стран-партнеров к совместному участию с военными формированиями НАТО в операциях Альянса.

"Участие в этой Программе способствует повышению боеспособности Вооруженных Сил Украины и их интеграции в систему коллективной безопасности НАТО", - отметили в ВМС.

Корабли ВСУ "Чернигов" и "Черкассы" родом из Британии

Напомним, военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham были выведены из состава Королевского флота и переданы украинским военным в 2024 году, в ВМС ВСУ они получили названия "Чернигов" и "Черкассы".

Корабли, каждый из которых прослужил в Королевском флоте более 20 лет, ранее прибыли на военно-морскую базу Портсмута, отплыв из Шотландии.

Стоит заметить, что сейчас корабли не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.

В апреле 2024 года также сообщалось, что экипажи минных искателей "Чернигов" и "Черкассы" уже прошли подготовку и несут службу.