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У Тунісі під час аварії загинули 37 мігрантів

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 18:17
Ілюстративне фото (UNHCR UN Біженець Agency)
Ілюстративне фото (UNHCR UN Біженець Agency)

Аварія сталася в 16 морських милях від портового міста Сфакс

В Тунісі рятувальники витягли тіла 37 нелегальних мігрантів, які потонули в результаті корабельної аварії у Середземному морі біля узбережжя Тунісу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення МВС країни.

Повідомляється, що вдалося врятувати 68 осіб, серед яких 60 тунісців, а також громадяни низки африканських країн.

У міністерстві повідомили, що подія сталася ввечері, 2 червня, в 16 морських милях від портового міста Сфакс. До місця аварії були негайно направлені рятувальники.

Нагадаємо, в кінці травня в Демократичній республіці Конго на півночі країни перекинулася рибальський човен, в результаті чого загинули 49 людей.

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Теги публікації: Тунис, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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