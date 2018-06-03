У Тунісі під час аварії загинули 37 мігрантів

Аварія сталася в 16 морських милях від портового міста Сфакс

В Тунісі рятувальники витягли тіла 37 нелегальних мігрантів, які потонули в результаті корабельної аварії у Середземному морі біля узбережжя Тунісу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення МВС країни.

Повідомляється, що вдалося врятувати 68 осіб, серед яких 60 тунісців, а також громадяни низки африканських країн.

У міністерстві повідомили, що подія сталася ввечері, 2 червня, в 16 морських милях від портового міста Сфакс. До місця аварії були негайно направлені рятувальники.

Нагадаємо, в кінці травня в Демократичній республіці Конго на півночі країни перекинулася рибальський човен, в результаті чого загинули 49 людей.