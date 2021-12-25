Корабель ВМС США перервав похід через спалах COVID-19 серед екіпажу

Корабель прибережної зони ВМС США USS Milwaukee перервав похід через спалах коронавірусу серед екіпажу. Він знаходиться в порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС США .

Моряки з підтвердженим COVID-19 ізольовані на борту і далеко від інших членів екіпажу, у деяких з них спостерігаються легкі симптоми. Екіпаж був на 100% імунізований.

"USS Milwaukee (LCS 5) літоральний бойовий корабель типу Freedom, залишається в порту, оскільки у ряду моряків аналізи на COVID-19 дали позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

USS Milwaukee знаходиться на військово-морській базі Гуантанамо-Бей на Кубі. Корабель був направлений в зону відповідальності 4-го флоту для підтримки Міжвідомчої операції з припинення контрабанди наркотиків в Карибському морі і східній частині Тихого океану.