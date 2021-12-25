Корабель ВМС США перервав похід через спалах COVID-19 серед екіпажу
Корабель прибережної зони ВМС США USS Milwaukee перервав похід через спалах коронавірусу серед екіпажу. Він знаходиться в порту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС США.
Моряки з підтвердженим COVID-19 ізольовані на борту і далеко від інших членів екіпажу, у деяких з них спостерігаються легкі симптоми. Екіпаж був на 100% імунізований.
"USS Milwaukee (LCS 5) літоральний бойовий корабель типу Freedom, залишається в порту, оскільки у ряду моряків аналізи на COVID-19 дали позитивний результат", - йдеться в повідомленні.
USS Milwaukee знаходиться на військово-морській базі Гуантанамо-Бей на Кубі. Корабель був направлений в зону відповідальності 4-го флоту для підтримки Міжвідомчої операції з припинення контрабанди наркотиків в Карибському морі і східній частині Тихого океану.
У 2020 року спалах коронавірусу стався на американському авіаносці Theodore Roosevelt. Перші випадки захворювання були виявлені, коли корабель знаходився у відкритому морі.
Крім того, у 2020 оборонне відомство Франції заявляло, що на авіаносці "Шарль де Голль" стався спалах коронавірусу. Захворювання тоді підтвердили у 50 французьких моряків на судні. Інфікованих військових евакуювали на берег.