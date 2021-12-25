ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Корабель ВМС США перервав похід через спалах COVID-19 серед екіпажу

Новость на русском →
Куба, Субота 25 грудня 2021 03:30
Корабель ВМС США перервав похід через спалах COVID-19 серед екіпажу Фото: корабель ВМС США перервав похід через спалах коронавірусу на борту (www.navy.mil)
Автор: Артур Родивилов

Корабель прибережної зони ВМС США USS Milwaukee перервав похід через спалах коронавірусу серед екіпажу. Він знаходиться в порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС США.

Моряки з підтвердженим COVID-19 ізольовані на борту і далеко від інших членів екіпажу, у деяких з них спостерігаються легкі симптоми. Екіпаж був на 100% імунізований.

"USS Milwaukee (LCS 5) літоральний бойовий корабель типу Freedom, залишається в порту, оскільки у ряду моряків аналізи на COVID-19 дали позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

USS Milwaukee знаходиться на військово-морській базі Гуантанамо-Бей на Кубі. Корабель був направлений в зону відповідальності 4-го флоту для підтримки Міжвідомчої операції з припинення контрабанди наркотиків в Карибському морі і східній частині Тихого океану.

У 2020 року спалах коронавірусу стався на американському авіаносці Theodore Roosevelt. Перші випадки захворювання були виявлені, коли корабель знаходився у відкритому морі.

Крім того, у 2020 оборонне відомство Франції заявляло, що на авіаносці "Шарль де Голль" стався спалах коронавірусу. Захворювання тоді підтвердили у 50 французьких моряків на судні. Інфікованих військових евакуювали на берег.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС США Коронавірус
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід