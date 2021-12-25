Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 среди экипажа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС США .

Моряки с подтвержденным COVID-19 изолированы на борту и вдали от других членов экипажа, у некоторых из них наблюдаются легкие симптомы. Экипаж был на 100% иммунизирован.

"USS Milwaukee (LCS 5) литоральный боевой корабль типа Freedom, остается в порту, поскольку у ряда моряков анализы на COVID-19 дали положительный результат", - сказано в сообщении.

USS Milwaukee находится на военно-морской базе Гуантанамо-Бэй на Кубе. Корабль был направлен в зону ответственности 4-го флота для поддержки межведомственной операции по пресечению контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.