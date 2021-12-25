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Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 среди экипажа

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Куба, Суббота 25 декабря 2021 03:30
Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 среди экипажа Фото: корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки коронавируса на борту (www.navy.mil)
Автор: Артур Родивилов

Корабль прибрежной зоны ВМС США USS Milwaukee прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа. Он находится в порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Моряки с подтвержденным COVID-19 изолированы на борту и вдали от других членов экипажа, у некоторых из них наблюдаются легкие симптомы. Экипаж был на 100% иммунизирован.

"USS Milwaukee (LCS 5) литоральный боевой корабль типа Freedom, остается в порту, поскольку у ряда моряков анализы на COVID-19 дали положительный результат", - сказано в сообщении.

USS Milwaukee находится на военно-морской базе Гуантанамо-Бэй на Кубе. Корабль был направлен в зону ответственности 4-го флота для поддержки межведомственной операции по пресечению контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

В 2020 года вспышка коронавируса произошла на американском авианосце Theodore Roosevelt. Первые случаи заболевания были выявлены, когда корабль находился в открытом море.

Кроме того, в 2020 оборонное ведомство Франции заявляло, что на авианосце "Шарль де Голль" произошла вспышка коронавируса. Заболевание тогда подтвердили у 50 французских моряков на судне. Инфицированных военных эвакуировали на берег.

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