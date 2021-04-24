Корабель SpaceX з чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до МКС

Пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). На борту корабля чотири астронавти.
Трансляція ведеться на сайті NASA.
Астронавти розпочнуть шестимісячну наукову місію на станції.
Стикування сталося після 12: 10 за Києвом.
Очікується, що люк відкриється о 14: 15 (7: 15 за східним часом). Після цього відбудеться церемонія зустрічі астронавтів.
Склад екіпажу:
Нагадаємо, 23 квітня корабель Crew Dragon стартував до МКС (це вже друга пілотована місія).
Астронавти Crew Dragon-2 будуть знаходиться на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1. Повернення корабля Crew Dragon - 1 планується в кінці квітня-початку травня.
Нагадаємо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС.