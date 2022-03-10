Корабель РФ здійснив п'ять пострілів у районі Одеси, - Братчук
У районі Одеси російські окупанти здійснили з корабля п'ять пострілів у повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука.
Повідомляється, що корабель РФ здійснив п'ять пострілів у повітря над Одесою. Всі подробиці уточнюються.
Як зазначив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, окупанти стріляли в повітря, щоб налякати Одесу.
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