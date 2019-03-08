Корабель Crew Dragon відстикувався від МКС

Космічний корабель має спуститись в Атлантичний океан у берегів Сполучених Штатів

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) после пяти дней совместного полета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA в Twitter.

Отстыковка от МКС корабля состоялось 8 марта в 9:30 по киевскому времени. Он должен отправить до земли около 150 килограмм груза.

Около 14:30 должно начаться его схождение с орбиты, что кончится приводнением в Атлантическом океане около 15:45 по киевскому времени. Это произойдет неподалеку от восточного побережья американского штата Флорида. После этого судно Go Searcher должно погрузить его на свой борт и отправить к порту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что космический корабль SpaceX успешно пристыковался с МКС. Стыковка произошла на высоте около 400 километров - привычной для МКС орбите, именно тогда, когда станция пролетала над Северной Зеландией.

Напомним, в NASA запуск корабля SpaceX назвали революцией на пути к Марсу. Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что запуск Crew Dragon, который предназначен для пилотируемых полетов, является революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс.