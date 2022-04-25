Корабель Crew Dragon з космічними туристами відстикувався від МКС і повертається на Землю

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX з першим повністю приватним екіпажем успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) і попрямував до землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву NASA.
Відстиковка корабля від станції сталася в автоматичному режимі о 21:10 за часом східного узбережжя США (05:10 GMT+4). Очікується, що апарат приводниться біля узбережжя американського штату Флорида близько 13:00 за місцевим часом (21:00) у понеділок, 25 квітня.
У NASA зазначили, що космічний корабель повернеться на Землю з більш ніж 200 фунтами (більш як 90 кг) матеріалів для вивчення і обладнання NASA.
Нагадаємо, SpaceX відправила туристичний рейс на МКС 8 квітня 2022 року. Членами екіпажу стали: астронавт Майкл Лопес-Алегріа (США), і туристи Ларрі Коннор (американський підприємець), Марк Паті (Канадський інвестор) і Ейтан Стіббе (Ізраїльський бізнесмен).
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