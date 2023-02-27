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Корабельная группировка увеличена. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

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Понедельник 27 февраля 2023 21:32
Корабельная группировка увеличена. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море Фото: Корабельная группировка РФ увеличена (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 февраля, российская армия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Сейчас там зафиксировано два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море увеличена вдвое, в настоящее время 12 кораблей продолжают пребывание на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них уже 2 подводных ракетоносителя, а это 8 "Калибров" и 3 больших десантных корабля.

"Угроза ракетных атак остается актуальной, враг продолжает разведывательную деятельность и поиск новой тактики действий", - добавили в командовании.

Напомним, что российские войска утром вывели один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на боевое дежурство.

Россия не отказалась от цели уничтожить энергосистему Украины, речь идет о прекращении поставок нефтепродуктов и электроэнергии. В то же время, новые цели оккупантов могут стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

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