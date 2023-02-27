Корабельная группировка увеличена. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В понедельник, 27 февраля, российская армия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Сейчас там зафиксировано два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Корабельная группировка врага в Черном море увеличена вдвое, в настоящее время 12 кораблей продолжают пребывание на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них уже 2 подводных ракетоносителя, а это 8 "Калибров" и 3 больших десантных корабля.

"Угроза ракетных атак остается актуальной, враг продолжает разведывательную деятельность и поиск новой тактики действий", - добавили в командовании.