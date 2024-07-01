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Венесуэла с голом "динамовца" выиграла группу, Мексика покинула турнир: видео Копа Америка

США, Понедельник 01 июля 2024 10:29
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Венесуэла с голом "динамовца" выиграла группу, Мексика покинула турнир: видео Копа Америка Фото: Эрик Рамирес поставил масную точку в избиении сборной Ямайки (x.com/SeleVinotinto)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Венесуэлы разгромила национальную команду Ямайки, а сборная Мексики расписала нулевую ничью с национальной командой Эквадора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Копа Америка-2024, группа B, 3-й тур

Мексика – Эквадор – 0:0

Ямайка – Венесуэла – 0:3

Голы: Бельо, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85

Мексиканцы обязаны были побеждать "Триколор", чтобы пробиться в плей-офф. Впрочем, первой моменты начала транжирить эквадорская сборная. Оставил "зеленых" в игре уверенным перформансом голкипер Гонсалес.

На высоте был и его визави – вратарь эквадорцев Домингес. Последний шанс вырвать победу Мексика, казалось, получила под занавес встречи. Мартинес упал после контакта с защитником, а рефери назначил одиннадцатиметровый. Однако видеоповтор показал – нападающий "Пумаса" упал по собственной инициативе, поэтому 0:0 в итоге.

В свою очередь Венесуэла дожала сборную Ямайки после перерыва. Подопечные Фернандо Батисты забили трижды во второй половине. Открыл счет Бельо, который на 49-й минуте головой замкнул навес Арамбура с левого края штрафной.

Далее Рондон в окружении двух защитников сумел протолкнуть мяч мимо кипера. Добил же "регги-ребят" нападающий киевского "Динамо" Рамирес. Он появился со скамейки запасных и реализовал выход один на один с Уэйтом за считанные минуты до финального свистка. Сборная Венесуэлы набрала 9 очков и вместе с Эквадором (4 очка) вышла в 1/4 финала.

К слову, накануне сборная Аргентины разгромила Перу в группе Копа Америка-2024.

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