RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Коордштабе рассказали о судьбе пленных китайцев, которые воевали за россиян

15:17 04.05.2026 Пн
2 мин
Китайцы попали в плен еще в апреле 2025 года и до сих пор находятся в СИЗО СБУ
aimg Ирина Глухова
Фото: военнопленные из Китая (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине до сих пор находятся двое граждан Китая, которые воевали на стороне РФ и попали в плен еще весной прошлого года. Россия ими не интересуется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу".

Читайте также: В Коордштабе рассказали, сколько украинцев находится в плену с 2022 года

По словам Охрименко, Россия не запрашивала у Украины ни об одном иностранце, кроме северокорейцев. Двое китайцев сейчас находятся в СИЗО Службы безопасности Украины.

Он пояснил, что двое китайцев были захвачены в плен во время участия в войне на стороне РФ, хотя Китай официально не является стороной конфликта. Согласно положениям Женевской конвенции, ответственность за таких бойцов несет государство, на стороне которого они воевали.

"Если в Китае есть уголовная ответственность за наемничество, то их граждане, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне третьего государства, после возвращения могут быть осуждены. Были ли эти люди в составе вооруженных сил Российской Федерации, были ли на контракте или командированы? Чтобы ответить на это, нужно сформировать доказательную базу", - рассказал руководитель Секретариата Коордштаба.

Он не исключил, что речь идет о лицах китайского происхождения с российским гражданством, которых немало проживает в отдельных регионах РФ.

"А поскольку мы знаем о подлости России в любых вопросах, то я не удивлюсь, если выяснится, что это китайцы с российским гражданством, которых много в определенных регионах России", - добавил Охрименко.

Китайские бойцы в плену

Напомним, 8 апреля украинские военные захватили в плен китайских солдат в Донецкой области. Шесть граждан КНР, которые воевали на стороне россиян, пошли в бой против ВСУ возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Двое из них попали в плен.

9 апреля появилась первая реакция Пекина на взятие в плен их граждан на фронте в Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка имеет данные о более 150 китайцах, которые воюют на стороне РФ, но их может быть больше.

Впоследствии в МИД Китая сделали новое заявление по факту плена их граждан украинскими войсками на фронте в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайВойна России против Украины