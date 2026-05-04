В Коордштабе рассказали о судьбе пленных китайцев, которые воевали за россиян

По словам Охрименко, Россия не запрашивала у Украины ни об одном иностранце, кроме северокорейцев. Двое китайцев сейчас находятся в СИЗО Службы безопасности Украины.

Он пояснил, что двое китайцев были захвачены в плен во время участия в войне на стороне РФ, хотя Китай официально не является стороной конфликта. Согласно положениям Женевской конвенции, ответственность за таких бойцов несет государство, на стороне которого они воевали.

"Если в Китае есть уголовная ответственность за наемничество, то их граждане, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне третьего государства, после возвращения могут быть осуждены. Были ли эти люди в составе вооруженных сил Российской Федерации, были ли на контракте или командированы? Чтобы ответить на это, нужно сформировать доказательную базу", - рассказал руководитель Секретариата Коордштаба.

Он не исключил, что речь идет о лицах китайского происхождения с российским гражданством, которых немало проживает в отдельных регионах РФ.

"А поскольку мы знаем о подлости России в любых вопросах, то я не удивлюсь, если выяснится, что это китайцы с российским гражданством, которых много в определенных регионах России", - добавил Охрименко.