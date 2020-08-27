Координаційна рада Білорусі відмовилася від іноземної допомоги

Опозиція закликала іноземних партнерів відмовитися від заяв про надання допомоги
Координаційна рада опозиції Білорусі заявила, що не прийме іноземну допомогу. Також опозиція закликала не втручатися у внутрішні справи Білорусі.
Про це йдеться в заяві координаційної ради.
Зокрема, координаційна рада закликала іноземних партнерів відмовитися від заяв про надання допомоги опозиціонерам.
"Координаційна рада не прийме жодної іноземної допомоги і не буде прямо чи опосередковано брати участь у її розподілі. Тільки внутрішній діалог може бути рішенням для виходу з політичної кризи", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що координаційна рада Білорусі назвав зовнішнім втручанням заяви президента Росії Володимира Путіна про підготовку силовиків для перекидання на білоруську територію.
Крім цього РБК-Україна писало, що уряд Білорусі звинуватило Польщі у втручанні у внутрішні справи.
Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск і переслідування.