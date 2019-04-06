Координатор ОБСЄ відвідає заручників в окупованому Луганську

Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш невдовзі відвідає заручників, яких утримують бойовики в окупованому Луганську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника України у гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську Ірини Геращенко.

Геращенко повідомила, що Фріш напередодні зміг побачити чотирьох заручників-військовополонених у окупованому Донецьку. У коментарях запитали, чи плануються відвідини полонених у Луганську, на що Геращенко відповіла позитивно.

“Він має відвідати зараз і окупований Луганськ. Українська сторона вчергове ставила питання про обов'язковість зустрічі з Дєєвим, Іванчуком, Орищуком і іншими військовими, незаконно утримуваними в ОРЛО”, - написала представник України на переговорах у Мінську.

Раніше повідомлялося, що Фріш відвідав військовополонених, яких бойовики відмовляються віддавати Україні більше чотирьох років.

"Замість 10 заручників, на відвіданні яких ми наполягали, йому показали лише 4. Й ще 2 цивільних , про затримання яких ми знаємо. Українська сторона залишає за собою право на дзеркальні умови відвідин координатором ОБСЄ пенітенціарних закладів, й дзеркальний дозвіл зустрічей з людьми,заявленими в списках запрошеними окупантами з РФ представниками ОРДЛО", - додала Геращенко.

РБК-Україна писало, що під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську наприкінці березня Росія категорично відмовилася обговорювати питання звільнення засуджених росіян на українських політв'язнів Кремля.