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Координатор Госдепа по санкциям прибыл в Украину

Фото: координатор Госдепа по санкциям прибыл в Украину (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Елизавета Драбкина

Координатор Государственного департамента США по санкциям Джим О'Брайен прибыл в Украину, чтобы обсудить меры по усилению давления на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Санкции и экспортный контроль уже ухудшили способность Москвы реализовывать свой имперский проект. Несмотря на эскалационные атаки на инфраструктуру, в Украину прибыл координатор по санкциям Госдепа Джим О'Брайен, чтобы обсудить дополнительные меры для увеличения давления на Россию", - написала она.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии заявила о подготовке девятого пакета санкций против России.

Украина ожидает, что ЕС введет санкции против банковской сферы, а также ограничит въезд для россиян в новом пакете.

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