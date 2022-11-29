Координатор Госдепа по санкциям прибыл в Украину

"Санкции и экспортный контроль уже ухудшили способность Москвы реализовывать свой имперский проект. Несмотря на эскалационные атаки на инфраструктуру, в Украину прибыл координатор по санкциям Госдепа Джим О'Брайен, чтобы обсудить дополнительные меры для увеличения давления на Россию", - написала она.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии заявила о подготовке девятого пакета санкций против России.

Украина ожидает, что ЕС введет санкции против банковской сферы, а также ограничит въезд для россиян в новом пакете.

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