Коньяк AZNAURI №1 "Brand of the Year" - согласно премии Spirits Business Awards в Лондоне

В начале ноября 2025 в Лондоне состоялась церемония The Spirits Business Awards, во время которой AZNAURI получил награду Brand of the Year в категории коньяков и бренди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз AZNAURI.

В начале ноября в самом сердце Лондона состоялась торжественная церемония международной премии The Spirits Business Awards, которая ежегодно отмечает лучших представителей мировой индустрии алкогольных напитков.

В этом году победу в номинации "Бренд года" (BRAND OF THE YEAR) в категории коньяков и бренди одержал AZNAURI - международный бренд, покоряющий мир своим качеством, характером и философией.

Премия, основанная в 2019 году британским изданием The Spirits Business, является своеобразным "Оскаром" в мире крепких напитков. Она отмечает инновации, профессионализм и вклад компаний и брендов в развитие мировой промышленности.

Фото: AZNAURI одержал победу в номинации "Бренд года" (пресс-служба)

В этом году жюри из 15 ведущих международных экспертов оценивало бренды в ключевых категориях крепкого алкоголя. В финальный шортлист BRAND OF THE YEAR среди коньяков и бренди вошли бренды из Франции и Британии, но наивысшее отличие получил именно AZNAURI. В прошлом году этот титул принадлежал легендарному Rémy Martin, который передал его AZNAURI в 2025 году.

"AZNAURI быстро стал лидером категории и поражает темпами роста, динамикой продаж, количеством наград и продуктовыми инновациями. Особенно ценно видеть такую ​​устойчивость, учитывая вызовы, с которыми бренд сталкивается в Украине", - отметила главная редактор The Spirits Business и глава жюри Мелита Кили.

Фото: Для AZNAURI это первая победа на Spirits Business Awards (пресс-служба)

Во время церемонии вручения награды СЕО компании GLOBAL BEVERAGE TRADE Алексей Друзенко отметил: "Победа стала возможной благодаря трем фундаментальным принципам, которых придерживается компания: высокому и стабильному качеству продукта, сильной команде профессионалов, которые работают над брендом, и магнетической эмоциональной составляющей которую транслирует бренд AZNAURI. Но самую искреннюю благодарность я хочу выразить нашим ценителям, которые каждый раз делают свой сознательный выбор в пользу AZNAURI. Мы благодарны им за доверие и сделаем все, чтобы и дальше ему отвечать".

Для AZNAURI это первая победа на Spirits Business Awards, но далеко не первое международное признание. Второй год подряд бренд удерживает звание №1 в мире по темпам роста среди коньяков и бренди по версии Drinks International и The Spirits Business - со среднегодовым показателем 68%.

В 2024 году AZNAURI был отмечен титулом Brand Champion, превысив 1 млн проданных девятилитровых кейсов - рекордный результат в категории коньяков. У бренда также есть многочисленные медали дегустационных конкурсов в США, Германии, Франции и Британии.

Фото: в 2025 году бренд AZNAURI празднует 10-летие (пресс-служба)

2025 год для бренда особенный - AZNAURI празднует свое 10-летие, что делает его одним из самых молодых брендов в мире, который за столь короткое время получил международное признание и любовь потребителей.

В Украине AZNAURI превратился в настоящую love mark - символ уверенности, силы и вдохновения. Его месседж "Сила Льва в тебе" откликается каждому, кто продолжает движение вперед, несмотря на вызовы.