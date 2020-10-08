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Концерт та нічна робота кафе: у Харкові розслідують порушення карантину

Харків, Четвер 08 жовтня 2020 15:49
Концерт та нічна робота кафе: у Харкові розслідують порушення карантину
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці розслідують ряд порушень карантину в Харкові. Порушення протиепідемічних вимог зафіксували у Київському, Шевченківському і Московському районах міста.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

У понеділок, 5 жовтня, у Палаці студентів по вулиці Пушкінській народна артистка України провела позаплановий концерт, на який прийшли майже 500 глядачів. Організатори запевняють, що у приміщення всі заходили в масках та після перевірки температури.

Ще одне порушення карантину зафіксували 4 жовтня. До лікарні доставили 35-річного чоловіка з травмою голови. З'ясувалося, що він вночі відпочивав у кафе по вулиці Сумській, що заборонено вимогами карантину.

У нічний час працювало ще одне кафе, розташоване на вулиці Бучми. Порушення зафіксували у ніч з 6 на 7 жовтня.

Поліція почала розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 51 тисячі гривень до позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, цими вихідними поліція відкрила кримінальне провадження через те, що попри карантин, у Харкові відбувся концерт Олі Полякової.

Як писало РБК-Україна, проведення концерту під час карантину розкритикували в Міністерстві культури.

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