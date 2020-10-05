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У Мінкульті розкритикували проведення концерту в Харкові

Харків, Понеділок 05 жовтня 2020 20:07
У Мінкульті розкритикували проведення концерту в Харкові
Фото: люди на концерті в Харкові (city.kharkov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Міністр культури Олександр Ткаченко розкритикував проведення концерту Олі Полякової в Харкові під час карантину. Він назвав організацію заходу в нинішніх умовах безвідповідальним.

Про це Ткаченко написав у Telegram-каналі.

Він обурився поведінкою всіх сторін, причетних до заходу - організаторів, місцевої влади і жителів.

"Це було безвідповідально, як з боку організаторів та місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен з них знає, до чого призвело святкування дня міста в Харкові (23 серпня - ред.) Кожен день - нові антирекорди", - зазначив Ткаченко.

3 жовтня в одному з районів Харкова пройшов концерт за участю Олі Полякової. На нього, за підрахунками поліції, прийшло близько 2 тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за фактом проведення заходу з порушенням карантину.

Також відомо, що поліція склала понад 30 тисяч протоколів через порушення карантину.

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