До кінця року відкриємо нову ділянку Великої Кільцевої та транспортну розв’язку на Богатирській, - Кличко

"Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. І тільки ми знайшли можливості і розпочали його зводити. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об’єкт і транспортне сполучення ним. Бо ми розуміємо, що без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги в столиці", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що планують добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з’їзди з нього, великий підземний пішохідний перехід та шумозахисний екран, щоб мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

"Також хочу зазначити, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках Великої Кільцевої, які з балансу області нарешті передали на баланс столиці. І тепер ми можемо оновити і ці частини великого магістрального об’єкту. Сьогодні активні роботи тривають ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Десятиліттями там тільки «латали» ями. Тепер, у рамках капітального ремонту, ця частина «втомленої» дороги, фактично, відбудовується заново. А це - майже три кілометри шестисмугової дороги", - підсумував лідер "УДАРу".