До кінця року відкриємо нову ділянку Великої Кільцевої та транспортну розв’язку на Богатирській, - Кличко

Київська влада робить все, щоб до кінця цього року відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "УДАРу", мера Києва Віталія Кличка заявив під час перевірки робіт з будівництва об’єкту.

"Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. І тільки ми знайшли можливості і розпочали його зводити. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об’єкт і транспортне сполучення ним. Бо ми розуміємо, що без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги в столиці", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що планують добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з’їзди з нього, великий підземний пішохідний перехід та шумозахисний екран, щоб мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

"Також хочу зазначити, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках Великої Кільцевої, які з балансу області нарешті передали на баланс столиці. І тепер ми можемо оновити і ці частини великого магістрального об’єкту. Сьогодні активні роботи тривають ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Десятиліттями там тільки «латали» ями. Тепер, у рамках капітального ремонту, ця частина «втомленої» дороги, фактично, відбудовується заново. А це - майже три кілометри шестисмугової дороги", - підсумував лідер "УДАРу".