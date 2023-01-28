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Контрразведчики СБУ ликвидировали группу оккупантов с помощью дрона: видео

Фото: СБУ ударила из дрона по оккупантам на востоке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook.

По предварительным данным, контрразведчик с помощью ударного дрона уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое россиян получили ранения.

Защитникам удалось не только пополнить потери россиян, но и спасти раненого бойца.

"Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники показали, как уничтожили склад оккупантов в Луганской области.

Также отметим, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 800 оккупантов, а также сбили вертолет и самолет врага.

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