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Военная контрразведка СБУ атаковала дронами аэродром в Курске, - источники

Фото: контрразведка СБУ атаковала дронами аэродром в Курске (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. Там размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности Украины.

Как сообщают наши источники, Курский аэродром ночью атаковала военная контрразведка СБУ.

Известно, что дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей, по предварительной информации, только три из них были сбиты ПВО России.

"Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, "бавовна" получилась впечатляющей. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время", - добавили в СБУ.

Очередную "бавовну" успешно зажгли военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

Взрывы в Курске

Этой ночью в Курске прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали, что также слышали автоматные очереди. Позже в сети были опубликованы кадры с моментом взрыва, на них зафиксирована яркая вспышка в ночном небе.

 

Губернатор Курской области подтвердил, что Курск пытались атаковать дронами. Однако он лишь заявил, что якобы один дрон попал в многоэтажку.

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Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерациявибухиатака дроновКурская область