Контррозвідку Австрії ізолювали на Заході через контакти з Росією

Федеральне відомство по захисту конституції і боротьбі з тероризмом Австрії виявилося ізольовано від контактів з представниками західних спецслужб через співробітництво однієї з правлячих партій республіки з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Der Standard.

Видання пише, що причиною став прихід до влади Австрійської партії свободи, яка в кінці 2016 року підписала угоду з "Єдиною Росією" з метою спільних консультацій з актуальних питань та міжнародних відносин.

Директор австрійської контррозвідки зазначив, що його відомство залишається частиною європейського об'єднання спецслужб і бере участь в обміні інформацією. При цьому в листопаді 2018 року МВС Австрії повідомляло, що контррозвідка тимчасово самостійно виходила з робочих груп Бернського клубу, який займається обміном розвідувальною інформацією між спецслужбами країн Євросоюзу, через випадок з підозрою в 2017 році свого колишнього співробітника в шпигунстві.

Нагадаємо, в минулому році служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації.

Інформацію про австрійського полковника, який шпигував на користь РФ, Відні могли передати спецслужби Великобританії з метою змінити ставлення Австрії до Москві.