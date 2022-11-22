Контролировали движение военных эшелонов РФ: Под Купянском обнаружили приспешников оккупантов

Под Купянском (Харьковская область) правоохранители обнаружили приспешников оккупантов. Двое мужчин помогали российским военным по железной дороге доставлять оружие на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Двое жителей пгт Купянск-Узловой во время оккупации населенного пункта начали сотрудничать с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.
Один из них стал "начальником подразделения Службы эксплуатации движения Купянской железной дороги", а другой стал его "заместителем". Они управляли железнодорожным движением на оккупированной территории Купянского района, следили за эффективным использованием подвижного состава железной дороги в интересах представителей РФ. Они также контролировали движение российских военных эшелонов с техникой и боеприпасами для продолжения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Так называемого "замначальника" удалось задержать и объявить ему о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Его "начальник" успел скрыться, поэтому подозрение ему объявили заочно. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в Харьковской области задержаны двое мужчин, работавших в так называемой "Народной милиции города Изюм" во время оккупации региона.
Правоохранители задержали работника управления образования и директора учебного заведения, после оккупации населенного пункта в Харьковской области перешли на сторону россиян.
Пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.
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