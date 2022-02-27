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У Харківській області військові РФ здаються в полон, поліція просить документувати всі випадки

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 11:29
У Харківській області військові РФ здаються в полон, поліція просить документувати всі випадки Фото: знищений hосійський МТ-ЛБ під Харковом
Автор: Ирина Гамерская

Російські військові здаються в полон органам місцевого самоврядування. Поліція просить документувати всі факти і закликає всіх російських солдатів наслідувати їхній приклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Є непоодинокі факти здачі в полон російських солдатів в державні органи, органи місцевого самоврядування...Закликаємо інших російських солдатів наслідувати цей приклад - скласти зброю і здатися", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в поліції звернулися до місцевої влади з проханням ретельно документувати такі випадки, відбирати у військ агресора зброю, годувати і надати їм тимчасовий притулок.

Зазначимо, сьогодні вранці до Харкова прорвалася російська техніка, в місті ідуть бої. Техніка РФ була помічена на Олексіївці, у Гідропарку і в районі Пушкінської. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Харкові.

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