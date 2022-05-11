RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Контрнаступ під Харковом просунувся. ЗСУ знаходяться в 10 км від кордону з Росією, - ISW

Фото: ЗСУ знаходяться в 10 км від кордону з Росією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Контрнаступ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти російські війська до кордону. Збройні Сили України вже наблизилися до українсько-російського кордону в межах 10 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві заявили, що українські військові звільнили кілька міст на північ від Харкова і продовжили свій контрнаступ.

У звіті ISW говориться, що російські сили з району Ізюма передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск контрнаступу і перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з РФ.

"Український контрнаступ, швидше за все, продовжить відволікати російські війська і ресурси від розгортання на інші напрямки наступу, де бойові дії також були зупинені успішною українською обороною. Контрнаступ завадить російській артилерії обстріляти північно-східні околиці Харкова, потенційно дозволить українським силам погрожувати російським тилам своїми обстрілами і подальшими атаками", - йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що якщо українські військові успішно продовжать контрнаступ і російські війська зазнають поразки на харківському напрямку, то це паралізує наступальні операції окупантів в районі Ізюма.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізюмському районі продовжує збільшуватися кількість живої сили РФ і її ворожої техніки. Ококупанты риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись в лісах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України