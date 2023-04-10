RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

О контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Татьяна Степанова

Официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека - президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Современная война - это, прежде всего, информационная война. И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник" , - сказала Маляр.

По ее словам, единственной достоверной информацией о ходе боевых действий и планов Вооруженных сил могут быть только официальные источники.

"Что касается планов ВСУ, нужно понимать, что они держатся в секрете. Поэтому любые обсуждения этих планов, надо понимать, что это обсуждение очевидно чьих-либо предположений. Говорить официально об этом могут три человека, если речь о контрнаступлении - это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Все остальные их цитируют", - подчеркнула Маляр.

Напомним, 7 апреля The New York Times писало, что в сеть "слили секретные документы", в которых содержится информация о планах США и НАТО по подготовке Украины к контрнаступлению.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию "секретных документов", касающихся Украины, Китая и Ближнего Востока.

При этом, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, такие "сливы" являются типичной игрой спецслужб РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойна России против УкраиныАнна Маляр