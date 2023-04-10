О контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека, - Маляр

Официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека - президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Современная война - это, прежде всего, информационная война. И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник" , - сказала Маляр.

По ее словам, единственной достоверной информацией о ходе боевых действий и планов Вооруженных сил могут быть только официальные источники.

"Что касается планов ВСУ, нужно понимать, что они держатся в секрете. Поэтому любые обсуждения этих планов, надо понимать, что это обсуждение очевидно чьих-либо предположений. Говорить официально об этом могут три человека, если речь о контрнаступлении - это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Все остальные их цитируют", - подчеркнула Маляр.