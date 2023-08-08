Контрнаступление ВСУ может дать результаты до зимы, - представитель Генштаба Эстонии

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может добиться прогресса до зимы. Однако это будет зависеть от действий России, чьи шаги непредсказуемы.

По его словам, 1000-километровая линия фронта защищена неравномерно, а ВСУ способны обнаруживать бреши в линии обороны, лучше обучены тактике малых подразделений, могут наносить точные огневые удары и имеют лучшую разведывательную информацию. "У них определенно есть шанс", - сказал Вендла.

Как отметил представитель Генштаба Эстонии, российские войска также значительно усилили оборону с момента вывода из Херсона. "Если остальные области имеют в среднем по 400 объектов обороны на район, то на направлении Запорожья их было 1400. Это говорит о масштабах глубины оборонительной конструкции. Так что в этом смысле задача, которую должна решить Украина, чрезвычайно серьезна".

Вендла рассказал, что средства обороны российских сил включают в себя как крупные рвы и различные минные поля, так и оборонительные траншеи, артиллерийские позиции и резервные районы, препятствующие прорыву.

Хотя украинские силы еще не прорвали первую линию обороны, небольшие успехи имеют место. "Это делается в очень широких масштабах, потому что цель Украины - привлекать внимание на разных направлениях. Но и Россия пытается делать то же самое, потому что осознает важность южного направления для стратегических целей Украины, а значит, можно увидеть некоторую активность русских на северном направлении, чтобы попытаться сковать силы и не допустить создания резервов для содействия возможному прорыву на юг", - пояснил Вендла.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Им, в частности, удалось добиться успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов. В то же время часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участках юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.