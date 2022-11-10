Контрнаступление ВСУ. Ким призвал не торопиться возвращаться на освободившиеся территории юга

"Многие новости хорошие. Мы готовимся к восстановлению электричества, тепла, к гуманитарной помощи. Однако, продолжаем молчать, потому что это дело военных. Никакие группы, делегации, журналисты не допускаются к освобожденным селам, потому что там есть опасность. Там нужно провести фильтрацию и кучу всего", - заявил Ким.

По словам главы Николаевской ОВА, всем гражданским, выехавшим из Снигиревки и других населенных пунктов - пока рано возвращаться.

В то же время вернуться на освобожденные территории вскоре смогут работники коммунальных служб. Как отметил Ким, для этого необходимо сначала обратиться к своим руководителям.

"Те, кто работал на коммунальные службы - связывайтесь со своими руководителями, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты работали полноценно. Тому, кто желает вернуться - возвращаться надо на работу", - добавил Ким.