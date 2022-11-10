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Контрнаступление ВСУ. Ким призвал не торопиться возвращаться на освободившиеся территории юга

Фото: Виталий ком, глава Николаевской ОВА (nikvesti)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на успешное контрнаступление наших героев на юге, гражданским пока рано возвращаться в свои населенные пункты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Многие новости хорошие. Мы готовимся к восстановлению электричества, тепла, к гуманитарной помощи. Однако, продолжаем молчать, потому что это дело военных. Никакие группы, делегации, журналисты не допускаются к освобожденным селам, потому что там есть опасность. Там нужно провести фильтрацию и кучу всего", - заявил Ким.

По словам главы Николаевской ОВА, всем гражданским, выехавшим из Снигиревки и других населенных пунктов - пока рано возвращаться.

В то же время вернуться на освобожденные территории вскоре смогут работники коммунальных служб. Как отметил Ким, для этого необходимо сначала обратиться к своим руководителям.

"Те, кто работал на коммунальные службы - связывайтесь со своими руководителями, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты работали полноценно. Тому, кто желает вернуться - возвращаться надо на работу", - добавил Ким.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки. Воины обнародовали видео из населенного пункта.

Как отметил Ким, Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь Снигиревке в виде запасов пищи, терминалов Starlink и генераторов.

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