Контрнаступление под Бахмутом и позиционные стычки под Кременной: карты боев от ISW

На Бахмутском и Запорожском направлениях продолжаются контрнаступательные действия ВСУ – воины сталкиваются с сопротивлением со стороны россиян. В то же время под Кременной идут позиционные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские источники утверждали, что российские войска получили территорию и провели наступательные операции вблизи Купянска и Сватового 13 июля. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска отрезали украинские наземные линии связи (GLOC) в неопределенном районе вдоль трассы N26 Чугуев-Милово, проходящего через Купянск и Сватово, хотя на данный момент ISW не нашло доказательств, подтверждающих эти российские заявления.

Российские источники утверждали, что бои продолжались в Новоселовском (16 км северо-западнее Сватового) и что линия фронта сейчас проходит по Новоселовской железной дороге. Другой российский "военкор" утверждал, что украинские силы контратаковали у лесополосы в районе Новоселовского железнодорожного полотна и что российские войска вели наступательные операции к югу от Новоселовского и в районе Новоселовского железнодорожного полотна.

Он также отметил, что в районе Новоселовского боя ведут подразделения 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа). Российские источники также утверждали, что российские силы совершили наземные атаки вблизи Куземовки (14 км северо-западнее Сватового).

Российские военные блоггеры утверждали, что продвижение россиян в этом районе создаст условия для частичного окружения российскими войсками Новоселовского и последующего наступления на Стельмаховку (16 км к западу от Сватового). Однако украинские военные сообщали, что российские наступательные операции под Новоселовскими были безуспешными.

13 июля российские и украинские силы вступили в позиционные бои вблизи Кременной. Министерство обороны России (МО) утверждало, что украинские силы безуспешно атаковали российские позиции у Дибровы (4 км к юго-западу от Кременной) и Кременной.

Бывший посол так называемой "ЛНР" в России Родион Мельник заявил, что российские войска вступили в бой с украинскими силами в районе Кременского и Серебрянского лесничеств. Российский "военкор" утверждал, что русские войска продолжали штурм вблизи Торского (13 км к западу от Кременной).

Другой военный блоггер указал, что на Торском направлении действовали медики 74-й отдельной мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия ЦВО). Украинские военные сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к востоку от Невского (19 км к северо-западу от Кременной), к востоку от Тернов (15 км к северо-западу от Кременной) и близ Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что российские силы продолжали наступать западнее Кременной и Сватового, пытаясь оттянуть украинские резервы на линию фронта в Луганской области с их позиций в районе Бахмута.



Украинский чиновник отметил, что российские войска накапливают мощную группировку сил на Купянском и Лиманском (к западу от Кременной) направлениях. Череватый заявил, что российские войска сосредотачивают на Луганске воздушно-десантные силы (ВДВ), неопределенные стрелковые соединения, подразделения БАРС (Боевого резерва Российской Федерации), элементы территориальной обороны, небольшие частные военные компании, такие как "Ветеран", и штурмовые группы. "Шторм-С".

Череватый также отметил, что чеченские подразделения действуют вблизи Сватового, но отметил, что эти силы выполняют чисто полицейские задачи.

Бои на Донбассе

13 июля украинские войска совершили наземные атаки и продвинулись в район Бахмута. Генеральный штаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции к северу и югу от Бахмута и продвинулись на южный фланг Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские войска владеют инициативой вокруг Бахмута и продвигаются на новые позиции на неопределенных высотах. Министерство обороны (МО) России утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки у Веселого (20 км к северо-востоку от Бахмута).

На кадрах, опубликованных 13 июля, якобы видно, как подразделения 3-го десантно-штурмового отряда (подразделение неизвестной численности) 137-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-й гвардейской дивизии ВДВ) отражают украинскую атаку 12 км северо-восточнее Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили украинские силы с высот близ Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Российские "военкоры" также утверждали, что украинские силы совершили атаки вблизи Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута), а также продолжающиеся бои вблизи Берховки (6 км северо-западнее Бахмута) ).

13 июля российские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили все российские атаки вблизи Берховки. Череватый сообщил, что вблизи Клищиевки действуют неопределенные чеченские формирования во внутренней охране без боевого значения.

Российский военный блоггер заявил, что подразделение 106-й гвардейской дивизии ВДВ каждую ночь минует районы близ Бахмута и через два часа может установить более 400 мин. На кадрах, опубликованных 13 июля, якобы видно, как подразделения 4-й ОМСБр (2-й корпус армии так называемой ЛНР) действуют на Бахмутском направлении.

Украинские и российские силы продолжают вести наземные атаки по линии Авдеевка-Донецк 13 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки). В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Красногоровки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Новомихайловки (30 км к юго-западу от Донецка).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Керамики (10 км к северу от Авдеевки) и Марьинки. Известный российский "военкор" и бывший российский офицер Игорь Гиркин заявил, что штурмовые подразделения "Шторм-З" продолжают атаковать в направлении Авдеевской промзоны.

На кадрах, опубликованных 12 и 13 июля, якобы видно, как на Авдеевском направлении действуют подразделения 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и подразделения 33-го мотострелкового полка 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия), действовавшая на марьинском направлении.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, чеченские формирования, совершили много атак с самодельных взрывных устройств (VBIED) вблизи Марьинки в течение июня, и что большинство VBIED сдетонировали, не достигнув намеченной цели из-за противотанковых мин и огня прямой наводкой.

"Южная ось"

Украинские силы сообщили о проведении ограниченных наступательных действий в западной части Донецкой области 13 июля. Российский источник утверждал, что российские силы отразили украинскую диверсионно-разведывательную группу к северу от Владимировки (10 км к юго-востоку от Угледара).

13 июля украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Минобороны России утверждает, что российские войска отразили две наземные атаки украинских войск в районе Ровно (8 км юго-западнее Великой Новоселки) и Новодонецкого (11 км юго-восточнее Великой). Новоселка).

Другие российские источники утверждали, что украинские силы дополнительно атаковали вблизи Приютного (14 км к юго-западу от Великой Новоселки), Макаровки (5 км к югу от Великой Новоселки) и Старомоерского (8 км к югу от Великой Новоселки). Российские источники утверждали, что украинские войска усилили наступление в районе границы Донецко-Запорожской областей и боевые действия в этом районе приобретают изнурительный характер.

По состоянию на 13 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции и добились определенных успехов в западной части Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские операции продолжаются в районах Новоданиловка-Широкая Балка (около 3 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Новопокровка (6-13 км к юго-востоку от с. Орехов), атаки были частично успешными.

Известный российский "военкор" утверждал, что украинские войска захватили позиции российского 71-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) к северо-востоку от Роботиного (11 км к югу от Орехова).

Однако МО России утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботиного. Российские военные блоггеры также утверждали, что российские войска отражали украинские наземные атаки на линии Пятихатки-Жеребенка (23-26 км юго-западнее Орехова).

Российские "военкоры" утверждали, что по состоянию на 13 июля украинские войска сохраняют ограниченное присутствие в восточной (левобережной) Херсонской области. Российские военные блоггеры утверждали, что огонь российской артиллерии мешает украинским силам усилить или пополнить группировку у Антоновского моста на восточном берегу Херсонской области.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что российские оккупационные власти до сих пор отказывают персоналу МАГАТЭ в доступе к некоторым критическим зонам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 12 июля МАГАТЭ заявило, что российские операторы ЗАЭС до сих пор не разрешили персоналу МАГАТЭ получить доступ к крышам защитной оболочки реактора для проверки на наличие взрывчатки.

В МАГАТЭ отметили, что персонал МАГАТЭ на ЗАЭС пока не заметил никаких мин или других взрывчатых веществ во время инспекций других территорий. Также в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС готовится к переводу реактора № 4 от холодной остановки в горячую остановку и реактора № 5 от горячей остановки в холодную остановку для текущего ремонта.

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