Російська авіація за добу втратила шість "безпілотників", літак і пару вертольотів

21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність у повітряному просторі України. За день армія РФ втратила майже десять одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник активно використовував бомбардувальну, штурмову і винищувальну авіацію, крилаті й балістичні ракети в різних напрямках.

За добу авіацією Повітряних Сил здійснені десятки літаків, з повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах і скупченню техніки російської армії. Протиповітряній обороні Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити чотири БПЛА, два вертольоти й кілька крилатих ракет.

ППО Сухопутних військ відзвітувало в ураженні одного літака і двох безпілотників. Сумарно 21 березня протиповітряною обороною держави знищено один літак, два вертольоти та шість "безпілотників". Кількість перехоплених крилатих ракет уточнюється.