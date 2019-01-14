Контрасти і нестандартна погода на Водохреща: синоптики дали прогноз на тиждень

Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)

В цю суботу, 19 січня, буде одне з головних християнських свят - Водохреща

Синоптики прогнозують в Україні цього тижня з 15 по 20 січня контрастну погоду - мороз, відлигу і подальше похолодання. Снігопади пройдуть тільки місцями, повідомляє сайт Погода УНІАН.

Завтра у вівторок, 15 січня, очікується похолодання. Крім того будуть опади у вигляді снігопадів.

У центральних регіонах температура повітря вночі становитиме -9 градусів.

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У середу, 16 січня, снігопади очікуються лише в деяких областях. Найхолодніше буде на північному сході - там стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів. У всіх інших областях температура повітря в середньому становитиме -11...+1 градуси.

У четвер, 17 січня, опади не прогнозуються. У цілому температура вночі становитиме від -8 до +1 градусв, а вдень у західних регіонах потеплішає до +5 градусів.

У п'ятницю, 18 січня, в тих же західних областях очікується мокрий сніг. Перед вихідними на Заході в нічний час температура повітря становитиме вночі -6 градусів, на решті частини країни очікується до -5 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay)

У суботу, 19 січня, буде без опадів. Середня температура повітря вночі складе від -6 до +5 градусів, а вдень - від -1 до +8 градусів. Цього дня найхолодніше буде на Півночі - до -8 градусів. Таким чином, знамениті хрещенські морози "дістануться" тільки жителям північних регіонів, а на решту частину України холоди прийдуть поступово.

У неділю, 20 січня, також очікується суха погода. У нічний час у північних та східних областях прогнозується до -9 градусів, вдень на решті частини країни буде від -8 до +4 градусів.

Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

Нагадаємо, що 19 січня свято Водохреща (Йордан). Вважається, що якщо цього дня буде ясна погожа погода, то літо стане посушливим. При це похмура і сніжна погода на Хрещення є передвісником багатого врожаю.

Цей день знаменує кінець Різдвяних Святок, які проходять в період з 7 по 19 січня. Раніше Styler писав про традиції, звичаї та прикмети на Водохреща.

Також ми писали про те, що в Україні оголошено штормове попередження.

Додамо, що раніше українців попередили про погіршення самопочуття через магнітні бурі.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна