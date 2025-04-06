Контрасты погоды. Где ждать снег и заморозки, а где дождь и "плюсы" в Украине завтра

Завтра, 7 апреля, в Украине погода будет разнообразной, в зависимости от региона.

В частности, на западе, помимо Закарпатья, будет идти снег. Он также затронет Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Киев, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

В остальных регионах ожидается дождь, за исключением Одесской и Николаевской областей, где осадков не ожидается.

Ночью в большинстве регионов ожидается мороз, до -3 градусов. Теплее всего ночью будет в Крыму, в Донецкой, Луганской областях, до +4 градусов. А в Запорожской - до +5.

Днем максимально будет до +13, в Луганской области, даже в Крыму ожидается не выше +8.