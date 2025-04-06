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Контрасты погоды. Где ждать снег и заморозки, а где дождь и "плюсы" в Украине завтра

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 7 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 7 апреля, погода в Украине удивит. Местами ожидаются снег и заморозки, а где-то дождь и тепло до +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, 7 апреля, в Украине погода будет разнообразной, в зависимости от региона.

В частности, на западе, помимо Закарпатья, будет идти снег. Он также затронет Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Киев, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

В остальных регионах ожидается дождь, за исключением Одесской и Николаевской областей, где осадков не ожидается.

Ночью в большинстве регионов ожидается мороз, до -3 градусов. Теплее всего ночью будет в Крыму, в Донецкой, Луганской областях, до +4 градусов. А в Запорожской - до +5.

Днем максимально будет до +13, в Луганской области, даже в Крыму ожидается не выше +8.

Погода в Украине

В последние дни в Украине значительно похолодало. Синоптики предупреждали о заморозках и снеге до 15 см.

Отметим, что уже 6 апреля прогнозы синоптиков сбылись. На Волыни, во Львове, в Одессе, Подольске, Черкассах, Тернополе действительно выпал снег.

При это синоптики не обнадеживают. После 10 апреля температура в Украине начнет подниматься, но стремительного роста плюсовой температуры ждать не стоит.

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