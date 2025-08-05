Контракт десятилетия: Япония построит для Австралии военные корабли на миллиарды долларов

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries выиграла тендер на строительство новых фрегатов для австралийского флота. Речь идет о современных фрегатах класса Mogami, которые превзошли немецкого конкурента - Thyssenkrupp Marine Systems.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Предполагается, что подписание контрактов состоится уже в следующем году. Соглашения будут подписаны между Mitsubishi Heavy Industries, австралийским и японским правительствами.

Всего будет заказано 11 фрегатов, три из которых построят в Японии. Японская компания сделала свое предложение более привлекательным, предложив Канберре локализовать производство других кораблей в Австралии. Первый из одиннадцати запланированных фрегатов будет построен в 2029 году, а его ввод в эксплуатацию планируется на 2030 год.

Ранее сообщалось, что японское правительство активно пытается склонить Австралию к приобретению фрегатов Mogami. Очевидно, в Токио смогли доказать Канберре преимущества своего военного корабля, в частности предложив локализацию производства.

Что известно о кораблях класса Mogami

Полное водоизмещение фрегатов класса Mogami - около 5500 тонн, длина корпуса - 132,5 метра, ширина - 16,3 метра. Корабли оснащены комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой, благодаря которой корабль развивает скорость более 30 узлов.

Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая - 90 человек. Это стало возможно за счет высокого уровня автоматизации на борту.

Дальность плавания Mogami увеличена до 10 тысяч морских миль. Система вертикального пуска рассчитана на 32 противокорабельные или зенитные ракеты. На борту также может базироваться один многоцелевой вертолет, а также различные подводные беспилотные аппараты противоминной борьбы.