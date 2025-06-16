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AUKUS под угрозой? Премьер Австралии раскрыл, что скажет Трампу на G7

Понедельник 16 июня 2025 08:00
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AUKUS под угрозой? Премьер Австралии раскрыл, что скажет Трампу на G7 Фото: Энтони Альбанезе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе будет убеждать США оставаться в сделке AUKUS. На встрече с президентом Дональдом Трампом он подчеркнет ее преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как ожидается, во вторник Альбанезе впервые встреться с Трампом на полях саммита G7. В ходе переговоров они будут обсуждать пошлины, а также внеочередной пересмотр Вашингтоном договора AUKUS о передаче атомных подводных лодок Австралии.

"Наличие у Австралии, Великобритании и США большего количества атомных подводных лодок... сделает Индо-Тихоокеанский регион более безопасным", - заявил Альбанезе журналистам в Калгари.

Он подчеркнул, что это в интересах Соединенных Штатов. Также премьер сообщил, что расскажет Трампу:

  • о финансовой поддержке, которую Австралия оказывает промышленным мощностям США (для строительства новых подлодок);
  • о доступе американского подводного флота к ремонтным вертфям Австралии;
  • о существенном военном присутствии Саша в городе Дарвин на севере Австралии.

По словам Альбанезе, Австралия являться надежным партнером США в Тихоокеанском региона, а именно - по содействию мира и безопасности.

Отмечается, что Альбанезе отказался взять обязательство увеличить расходы на оборону с 2% до 3,5% ВВП. Он заявил, что вместо этого Австралия потратит столько, сколько необходимо для обеспечения обороноспособности страны.

Также Reuters добавило, что в США экспортируется 10% стали и алюминия из Австралии. По словам Альбанезе, на встрече он поднимет вопрос о тарифах Трампа на этот сектор, которые страна рассматривает как "акты экономического самоуничтожения".

"Экспорт туда по-прежнему осуществляется, просто за него теперь платят больше", - сказал Альбанезе журналистам.

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Австралия Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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