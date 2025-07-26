Британия и Австралия подписали масштабный договор о строительстве подводных лодок
Австралия и Великобритания подписали масштабный договор по укреплению сотрудничества в сфере разработки и производства атомных подводных лодок. Договор будет действовать 50 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новый договор стал продолжением пакта AUKUS, который был заключен Австралией, Британией и США в 2021 году.
Документ подписали министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр обороны Великобритании Джон Гили в в городе Джилонг, штат Виктория.
Новый договор должен обеспечить Австралию атомными ударными подводными лодками в течение следующего десятилетия, чтобы противостоять амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Договор Джилонг позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, поддержке и утилизации наших подводных лодок", - говорится в заявлении.
Договор является "обязательством на следующие 50 лет двустороннего оборонного сотрудничества между Великобританией и Австралией в рамках первого уровня AUKUS".
Отмечается, что двусторонний договор станет основой программ развития подводных лодок двух союзников и, как ожидается, будет гарантировать инвестиции на уровне 27,1 млрд долларов в виде экспорта в течение следующих 25 лет.
Что известно об AUKUS
AUKUS - это крупнейший оборонный проект Австралии в истории, и Канберра обязалась потратить 368 млрд австралийских долларов в течение трех десятилетий на эту программу, включающую миллиарды долларов инвестиций в производственную базу США.
На первом этапе Вашингтон должен продать Австралии партию подводных лодок класса Virginia. Первые должны поступить в начале 2030-х годов.
Позже Великобритания и Австралия совместно будут разрабатывать и строить новую модель атомных подводных лодок под названием SSN-Aukus, первые из которых должны быть готовы в начале 2040-х годов.
В то же время, Пентагон начал пересмотр этого пакта, поскольку администрация Дональда Трампа стремится переложить больше ответственности на союзников и гарантировать достаточность собственного парка военных кораблей США.
Цель пересмотра - обеспечить, чтобы союзники делали больший вклад в коллективную безопасность, а оборонно-промышленная база Америки могла удовлетворить внутренние потребности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.