Британия и Австралия подписали масштабный договор о строительстве подводных лодок

Австралия и Великобритания подписали масштабный договор по укреплению сотрудничества в сфере разработки и производства атомных подводных лодок. Договор будет действовать 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новый договор стал продолжением пакта AUKUS, который был заключен Австралией, Британией и США в 2021 году.

Документ подписали министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр обороны Великобритании Джон Гили в в городе Джилонг, штат Виктория.

Новый договор должен обеспечить Австралию атомными ударными подводными лодками в течение следующего десятилетия, чтобы противостоять амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Договор Джилонг позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, поддержке и утилизации наших подводных лодок", - говорится в заявлении.

Договор является "обязательством на следующие 50 лет двустороннего оборонного сотрудничества между Великобританией и Австралией в рамках первого уровня AUKUS".

Отмечается, что двусторонний договор станет основой программ развития подводных лодок двух союзников и, как ожидается, будет гарантировать инвестиции на уровне 27,1 млрд долларов в виде экспорта в течение следующих 25 лет.