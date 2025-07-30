"Контракт 18-24" расширили не только на операторов БПЛА, - Палиса

Молодые украинцы смогут служить по "Контракту 18-24" не только операторами воздушных, но и наземных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису в Facebook.
Он отметил, что после запуска "Контракта 18-24" военные командиры неоднократно просили расширить ее на дроновых специалистов. И сегодня власти переходят к реализации такого решения.
"Ключевым является то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет - мотивированная молодежь, которая будет руководить этой техникой", - рассказал Палиса.
Контракт предусматривает 24 месяцы службы, из которых как минимум 12 - участие в боевых действиях. Именно такие сроки определили для качественной подготовки и интеграции в бригаду.
Вознаграждение в размере 1 млн гривен будут выплачивать в три транша.
Для тех, кто отслужил по такому контракту, также предусмотрены:
При этом подготовка будет продолжаться до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.
Палиса обратил внимание, что перечень должностей и подразделений, которые будут подпадать под новый контракт, объявят отдельно.
Напомним, инициативу "Контракт 18-24" запустили еще в феврале этого года.
Первое время у молодые украинцы могли выбрать только такие специальности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.
Сегодня, 30 июля, стало известно, что теперь "Контракт 18-24" могут подписать и те молодые люди, которые хотят стать операторами дронов.