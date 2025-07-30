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"Контракт 18-24" расширили не только на операторов БПЛА, - Палиса

Иллюстративное фото: в Украине расширили программу "Контракт 18-24" на операторов дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Молодые украинцы смогут служить по "Контракту 18-24" не только операторами воздушных, но и наземных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису в Facebook.

Он отметил, что после запуска "Контракта 18-24" военные командиры неоднократно просили расширить ее на дроновых специалистов. И сегодня власти переходят к реализации такого решения. 

"Ключевым является то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет - мотивированная молодежь, которая будет руководить этой техникой", - рассказал Палиса. 

Контракт предусматривает 24 месяцы службы, из которых как минимум 12 - участие в боевых действиях. Именно такие сроки определили для качественной подготовки и интеграции в бригаду. 

Вознаграждение в размере 1 млн гривен будут выплачивать в три транша. 

Для тех, кто отслужил по такому контракту, также предусмотрены: 

  • отсрочка на 12 месяцев;
  • ипотека под 0%;
  • возможность выезда за границу после службы. 

При этом подготовка будет продолжаться до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.

Палиса обратил внимание, что перечень должностей и подразделений, которые будут подпадать под новый контракт, объявят отдельно. 

"Контракт 18-24"

Напомним, инициативу "Контракт 18-24" запустили еще в феврале этого года.

Первое время у молодые украинцы могли выбрать только такие специальности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.

Сегодня, 30 июля, стало известно, что теперь "Контракт 18-24" могут подписать и те молодые люди, которые хотят стать операторами дронов.

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