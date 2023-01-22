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Контрабандисты людей начали вербовать россиян-капитанов для переправки мигрантов

Фото: лодки с мигрантами незаконно переправляют в Европу российские капитаны (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Неправительственные организации утверждают, что контрабандисты вербуют десятки граждан России, чтобы перевозить мигрантов из Турции в Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В отчете итальянской неправительственной организации Arci Porco Rosso и некоммерческой организации Borderline Europe, как пишет Guardian, отмечается удвоение количества арестов российских граждан, обвиняемых в управлении судами по сравнению с 2021 годом. Только с начала вторжения России в Украину, по меньшей мере, 14 россиян были арестованы итальянской полицией по обвинениям в незаконной перевозке искателей убежища.

По данным издания, маршрут Турция - Италия был создан преступной сетью турецких контрабандистов как альтернатива длинному балканскому сухопутному маршруту в ЕС. Обычно для этого используются небольшие быстрые яхты, чаще всего угнанные или арендованные. Например, такими судами на итальянское побережье Апулии, Калабрии и Сицилии в 2021 году из турецких портов Измир, Бодрум и Чанаккале прибыло около 11 тысяч мигрантов.

Первоначально контрабандисты вербовали почти исключительно украинских капитанов.

"Украинцы были основными в этом деле, будучи опытными моряками, знающими, как обращаться с лодкой. С началом войны украинским мужчинам был заблокирован выезд из страны, что, несомненно, стало определяющим фактором в уменьшении количества украинских капитанов", - говорится в отчете НПО.

В то же время турецкие группировки начали обучать искателей убежища вождению лодок, вербуя турецких моряков и нанимая все больше граждан России и других выходцев из бывших советских республик.

"В прошлом некоторые российские граждане были завербованы контрабандистами для этой работы, но это были преимущественно единичные случаи. После российского вторжения в Украину, а фактически за несколько месяцев до войны мы заметили увеличение количества российских граждан, привлеченных для управления этими парусными лодками с мигрантами, и их участие стало почти систематическим", - рассказал адвокат Джанкарло Либерати.

В случае ареста и судебного приговора капитанам лодок для мигрантов грозит до 15 лет тюрьмы. Благотворительные организации и юристы говорят, что большинство россиян, содержащихся сейчас в итальянских тюрьмах, утверждают, что им пришлось бежать из своей страны, чтобы избежать мобилизации и не воевать в Украине. Поэтому они пытаются обойти депортацию в Россию и просят не возвращать их домой.

В декабре прошлого года РБК-Украина сообщало, что два спасательных судна пришвартовались в итальянских портах вблизи Неаполя и на юге Италии и около 500 мигрантов высадились на берег, несмотря на правительственные запреты.

Ситуация с нелегальной миграцией продолжает оставаться серьезной не только в Италии. Так, полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

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Миграционный кризис в ЕС