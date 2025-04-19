Контингент США в Сирии сократят до менее чем тысячи военных: Пентагон объяснил причину

По словам спикера Минобороны США Шона Парнелла, Вашингтон признает "успех, которого Соединенные Штаты достигли против "ИГИЛ" (группировка "Исламское государство", - ред.), в том числе его территориальное поражение в 2019 году во время президента (Дональда) Трампа".

Представитель Пентагона отметил, что 18 апреля министр обороны Пит Хегсет приказал "консолидировать американские силы в Сирии в рамках операции Объединенных оперативных групп - операции Inherent Resolve" в Сирии.

Представитель Минобороны США пояснил, что такая консолидация отражает "значительные шаги, которые мы сделали" для снижения оперативной способности "ИГИЛ" на региональном и глобальном уровнях.

"Этот преднамеренный и основанный на условиях процесс сократит след США в Сирии до менее чем тысячи военнослужащих США в ближайшие месяцы", - заявил Парнелл.

Операция США против "Исламского государства" в Сирии будет продолжаться

За последний год Центральное командование США нанесло десятки авиаударов по объектам, связанным с "ИГИЛ" на Ближнем востоке.

В Пентагоне заявляют, что по мере того, как эта "консолидация" произойдет, в соответствии с обязательствами президента США Трампа "достичь мира через силу", Центральное командование Штатов будет оставаться готовым продолжать удары по остаткам "ИГИЛ" в Сирии.

"Мы также будем тесно сотрудничать с дееспособными и готовыми партнерами по коалиции, чтобы поддерживать давление на "ИГИЛ" и реагировать на любые другие возникающие террористические угрозы", - рассказал представитель Пентагона.

В Минобороны США добавляют, что ведомство продолжает поддерживать "значительный объем возможностей в регионе и способность динамично корректировать расположение сил на основе развития ситуации с безопасностью на местах".

Сокращение военного контингента США в Сирии

Напомним, в феврале стало известно, что Пентагон работает над планом полного вывода войск США из Сирии.

К слову, недавно издание Ynet писало, что Израиль встревожен решением президента США Трампа вывести войска США из Сирии. Официальный Иерусалим считает, что это позволит Турции существенно усилить влияние в этой стране и в целом в регионе.

Уже 19 апреля американская газета The New York Times сообщала, что США начали вывод сотен военных из северо-восточной части Сирии в рамках сокращения военного контингента США примерно до 1400 с 2000. Также американское военное руководство закрывает 3 из 8 своих небольших действующих баз на северо-востоке этой страны.

Добавим, официальные лица рассказали американским СМИ, что через 60 дней командиры США оценят, стоит ли проводить дополнительное сокращение.