Украинец Михайлюк второй раз за сутки сменил клуб НБА

Звездный баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк не задержался надолго в обойме "Портленд Трэйл Блэйзерс". Теперь он оказался в составе "Шарлотт Хорнетс".

Об этом рассказал журналист Эдриан Воджнаровски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

25-летний украинец обменен в "Шарлотт". В рядах "Портленда" он оказался накануне в результате обмена с "Нью-Йорк Никс".

Михайлюк стал частью крупного соглашения между "Хорнетс", "Филадельфией" и "Трэйл Блэйзерс". В рамках обмена также Матисс Тайбулла перебрался в "Портленд", а Джейлен Макдэниэлс – в "Севенти Сиксерс". Для воспитанника "Черкасских Мавп" этот обмен стал четвертым за время выступлений в НБА.

В сезоне 2022/23 "Шарлотт Хорнетс" соревнуется с "Детройтом" за сомнительный титул худшей команды Восточной конференции. Рекорд новой команды Михайлюка – 15 побед, 41 поражение. "Хорнетс" имеют 5-матчевую серию неудач.

В составе "Никс" Михайлюк был глубоким резервистом. Он сыграл всего 12 матчей регулярного чемпионата в нынешнем сезоне. Статистика украинца – 1.8 очко, 0.6 подбора, 0.1 передач, 0.1 перехватов за 3.3 минуты в среднем на паркете. Еще 1 поединок Михайлюк сыграл в Джи-Лиге за "Вестчестер" (35 пунктов).