У контактній групі вимагають вивести війська з ряду населених пунктів Донбасу

На засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона вимагала відвести війська з ряду населених пунктів окупованого Донбасу. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Зокрема, українська сторона зазначила, що бойовики продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі в районі Золотого і Петровського, де має відбутися розведення сил. При цьому Україна відзначила, що розведення відбудеться за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках.

"Незважаючи на зобов'язання, зафіксовані мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводять від лінії зіткнення важку артилерію, зате розміщують на передовій танки і міномети. Окремо українська сторона підкреслила необхідність демілітаризації населених пунктів Кальміусбке, Новоазовськ, Саханка і Кумачово, де повинні бути відведені важке озброєння і техніка", - додала Оліфер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в Мінську наполягає на повному припиненні вогню і розпуску самопроголошених "ЛДНР".

До цього повідомлялося, що контактна група безрезультатно завершила сьогоднішню зустріч у Мінську.