ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"ДНР" заявила про провал переговорів про розведення на Донбасі

Новини » Політика     12.02.2020 - 16:57
"ДНР" заявила про провал переговорів про розведення на Донбасі
Фото: Наталія Ніконорова (з відкритих джерел)

На сьогоднішній зустрічі Контактної групи не були погоджені ділянки

На переговорах Контактної групи в Мінську не вдалося погодити жодної ділянки для подальшого розведення сил на Донбасі. Про це заявила міністр закордонних справ ДНР" Наталія Ніконорова, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, переговори провалилися через те, що представники України нібито напередодні засідання внесли корективи в раніше визначені координати ділянок. Вона також зазначила, що погодження ділянок продовжать.

"Ми, як і представники місії ОБСЄ та Російської Федерації, чітко розуміємо важливість і необхідність розведення по всій лінії зіткнення сторін і спрямовані на інтенсифікацію узгодження наступних трьох ділянок. Тільки такий підхід дозволить зберегти життя і здоров'я мирних громадян", - зазначила Ніконорова.

Нагадаємо, на даний час для розведення сил на Донбасі готуються три нові точки. Зокрема, українська сторона пропонує розвести сили в районі КПВВ "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, яка знаходиться біля Авдіївки.

У Путіна наполягають на діалозі України з ОРДЛО про контроль над кордоном
Новини України ДонбасДНРРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся