ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Консультації з місією МВФ щодо нової програми тривають, - Маркарова

Новини » Політика    15.09.2019 - 15:27
Консультації з місією МВФ щодо нової програми тривають, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

За словами міністра, в даний час тривають активні консультації

Консультації з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) про умови нової програми все ще тривають. Про це заявила міністр економіки Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр розповіла, що зараз тривають активні консультації з приводу нової програми Фонду.

"Давайте розділяти питання по бюджету і питання по МВФ. Місія МВФ працює. Ми поки нічого не коментуємо. Робота тільки розпочата. Тривають активні консультації. Яка буде програма, які будуть в середині умови, ми повідомимо, як тільки у нас буде вимальовуватися ця програма ", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що тема ефективної антикорупційної структури в Україні буде однією з основних на переговорах місії Фонду з владою України.

Додамо, агентство Fitch Ratings серед ризиків нової програми з МВФ називає поганий послужний список України при завершенні попередніх програм (жодна з них не була виконана до кінця - ред.), а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування реформ, наприклад, щодо "Приватбанку".

Став відомий обсяг нової програми МВФ для України У МВФ назвали ключову вимога до України
Новини України МВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся