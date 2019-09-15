Консультації з місією МВФ щодо нової програми тривають, - Маркарова

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

За словами міністра, в даний час тривають активні консультації

Консультації з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) про умови нової програми все ще тривають. Про це заявила міністр економіки Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр розповіла, що зараз тривають активні консультації з приводу нової програми Фонду.

"Давайте розділяти питання по бюджету і питання по МВФ. Місія МВФ працює. Ми поки нічого не коментуємо. Робота тільки розпочата. Тривають активні консультації. Яка буде програма, які будуть в середині умови, ми повідомимо, як тільки у нас буде вимальовуватися ця програма ", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що тема ефективної антикорупційної структури в Україні буде однією з основних на переговорах місії Фонду з владою України.

Додамо, агентство Fitch Ratings серед ризиків нової програми з МВФ називає поганий послужний список України при завершенні попередніх програм (жодна з них не була виконана до кінця - ред.), а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування реформ, наприклад, щодо "Приватбанку".