Консульство Польщі у Львові призупиняє прийом візових анкет

Генеральне консульство Польщі у Львові змінює режим роботи, з огляду на погіршення епідемічної ситуації в регіоні. Дипломатична установа з 10 серпня припиняє прийом візових анкет.

Про це йдеться у повідомлення на сайті польського генконсульства.

Українці не матимуть змоги подати заяви на отримання чи продовження дії карти поляка або візову анкету. При цьому видача поданих у консульство документів буде здійснюватися з 17 серпня.

В установі зазначили, що режим роботи може бути змінений відповідно до розвитку епідемічної ситуації в регіоні.

"Громадяни Польщі, що опинилися у складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200", - заявили у дипломатичному представництві.

Нагадаємо, раніше у Львові закрили на карантин сервісний центр МВС після виявлення коронавірусу серед його співробітників.

Додамо, станом на 8 серпня послаблювати карантин не готові Київ та 8 областей України.