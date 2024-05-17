Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать

С 18 мая зарубежные дипломатические учреждения Украины возобновят предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста. При этом процедура изменится и для этого понадобится дополнительный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
В МИД отметили, что техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу.
С 18 мая возобновиться прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.
За несколько недель технической паузы специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".
Отдельную работу провело Министерство обороны Украины и другие органы власти для создания механизмов обновления военно-учетных данных и их синхронизации с консульскими услугами МИД.
В МИД объяснили, что согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.
Ведомство добавило, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.
В МИД объяснили, что бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку или военный билет, или временное удостоверение военнообязанного. При этом бумажные военно-учетные документы будут действовать только до момента запуска электронного кабинета призывника.
"После его запуска будут действовать электронные военно-учетные документы, которые каждый заявитель сможет самостоятельно сформировать онлайн в электронном кабинете", - сообщили дипломаты.
А электронный документ отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее, чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение.
В МИД сообщили, что гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги, не имея электронного или бумажного военно-учетного документа.
Перечень документов, необходимых для постановки на временный консульский учет или обновления данных для пребывания на нем содержится в соответствующем разделе на сайте зарубежного дипломатического учреждения, предоставляющего эту услугу для жителей своего консульского округа.
В случае наличия вида на жительство в иностранном государстве, гражданин должен также приложить копию такого разрешения к документам для постановки на учет.
Ведомство уточнило, что в целом такая процедура является временной и будет действовать только до момента, когда в электронном кабинете призывника появится возможность самостоятельного формирования электронного военно-учетного документа.
В МИД сообщили, что бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях:
Ведомство сообщило, что для постановки на временный консульский учет наличие загранпаспорта обязательно.
"В таком случае гражданин должен дождаться 18 июня, когда, согласно сообщению Министерства обороны, в электронном кабинете призывника появится возможность сформировать электронный военно-учетный документ", - пишет МИД.
Сформировав такой документ, гражданин сможет обратиться с ним в консульское учреждение для оформления загранпаспорта. Также для граждан, которые не имеют загранпаспорта, также остается доступной возможность оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.
Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста является одним из методов обновления военно-учетных данных.
Он будет реализован в формате мобильного приложения Резерв+, которое можно будет загрузить только из официальных маркетов App Store и Google Play.
С 18 июня в приложении появится возможность после уточнения своих данных сформировать выписку из реестра «Оберіг» с личными персональными и служебными данными, которые хранятся в реестре.
В Минобороны уже рассказали, когда приложение Резерв+ станет доступным для загрузки в AppStore и Google Play.
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