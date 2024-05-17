Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать

Мужчинам снова будут предоставлять консульские услуги

В МИД отметили, что техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу.

С 18 мая возобновиться прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

За несколько недель технической паузы специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Отдельную работу провело Министерство обороны Украины и другие органы власти для создания механизмов обновления военно-учетных данных и их синхронизации с консульскими услугами МИД.

Теперь понадобится военно-учетный документ

В МИД объяснили, что согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Ведомство добавило, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

Виды военно-учетного документа

В МИД объяснили, что бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку или военный билет, или временное удостоверение военнообязанного. При этом бумажные военно-учетные документы будут действовать только до момента запуска электронного кабинета призывника.

"После его запуска будут действовать электронные военно-учетные документы, которые каждый заявитель сможет самостоятельно сформировать онлайн в электронном кабинете", - сообщили дипломаты.

А электронный документ отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее, чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение.

Электронный кабинет призывника еще не заработал и бумажного документа нет. Что делать

В МИД сообщили, что гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги, не имея электронного или бумажного военно-учетного документа.

Перечень документов, необходимых для постановки на временный консульский учет или обновления данных для пребывания на нем содержится в соответствующем разделе на сайте зарубежного дипломатического учреждения, предоставляющего эту услугу для жителей своего консульского округа.

В случае наличия вида на жительство в иностранном государстве, гражданин должен также приложить копию такого разрешения к документам для постановки на учет.

Ведомство уточнило, что в целом такая процедура является временной и будет действовать только до момента, когда в электронном кабинете призывника появится возможность самостоятельного формирования электронного военно-учетного документа.

В каких случаях можно не представлять военно-учетный документ для получения консульских услуг

В МИД сообщили, что бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях:

если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину ("белый паспорт");

когда консульское действие совершают в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства;

если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Что делать, если нет загранпаспорта

Ведомство сообщило, что для постановки на временный консульский учет наличие загранпаспорта обязательно.

"В таком случае гражданин должен дождаться 18 июня, когда, согласно сообщению Министерства обороны, в электронном кабинете призывника появится возможность сформировать электронный военно-учетный документ", - пишет МИД.

Сформировав такой документ, гражданин сможет обратиться с ним в консульское учреждение для оформления загранпаспорта. Также для граждан, которые не имеют загранпаспорта, также остается доступной возможность оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.

Подробности об электронном кабинете призывника

Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста является одним из методов обновления военно-учетных данных.

Он будет реализован в формате мобильного приложения Резерв+, которое можно будет загрузить только из официальных маркетов App Store и Google Play.

С 18 июня в приложении появится возможность после уточнения своих данных сформировать выписку из реестра «Оберіг» с личными персональными и служебными данными, которые хранятся в реестре.