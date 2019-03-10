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Консул перевіряє наявність українців на борту літака, що розбився в Ефіопії


На борту літака перебували громадяни 33 країн

Консул Украины в Эфиопии проверяет информацию, могли ли быть украинцы среди пассажиров рейса, потерпевшего крушение в Эфиопии. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

Сообщается, что консул в Эфиопии в контакте с авиаперевозчиком проверяет информацию, могли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.

Напомним, сегодня стало известно, что в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Причину падения самолета представитель не сообщил. Авария произошла незадолго после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Позже стало известно, что в результате крушения в Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

 

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