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Консул перевіряє наявність українців на борту літака, що розбився в Ефіопії

Новини » Суспільство    10.03.2019 - 13:37
Консул перевіряє наявність українців на борту літака, що розбився в Ефіопії
Фото (twitter.com/bestgug)

На борту літака перебували громадяни 33 країн

Консул України в Ефіопії перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів рейсу, який потерпів аварії в Ефіопії. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

Повідомляється, що консул в Ефіопії в контакті з авіаперевізником перевіряє інформацію, чи могли бути громадяни України серед пасажирів рейсу, що зазнав катастрофи в Ефіопії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.

На борту літака перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Причину падіння літака представник не повідомив. Аварія сталася незадовго після зльоту з аеропорту столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії в Ефіопії лайнера Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб, ніхто не вижив. На борту лайнера перебували пасажири з 33 країн.

 

При катастрофі літака в Ефіопії ніхто не вижив У Ефіопії розбився літак з 149 пасажирами
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