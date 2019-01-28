Консул відвідає поранених моряків не раніше 31 січня, - омбудсмен

Поранених українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово"

Консул сможет посетить раненых украинских моряков, которых перевели в СИЗО "Лефортово", не ранее 31 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой Facebook.

Денисова отметила, что украинская сторона до сих пор не имеет никакого официального подтверждения о ранении моряков и об их физическом состоянии на момент перевода.

"Моряки некоторое время будут находиться в карантинной зоне, а консул сможет их посетить не ранее 31 января 2019 года", - написала омбудсмен.

Также она напомнила, что у моряка Василия Сороки остаются проблемы с рукой, она имеет отек, парню трудно сгибать пальцы. У Андрея Артеменко осколочные ранения руки и глаз (глаза постоянно слезятся). У Андрея Ейдера до этого времени остается осколки в обеих ногах, ранения коленного сустава и руки.

"Еще раз обращаюсь с просьбой ко всем, кто может повлиять на решение РФ о переводе раненых моряков на лечение в третью нейтральную страну", - отметила Денисова.

Напомним, министерство иностранных дел Украины подтвердило перевод троих раненых и захваченных Россией моряков в СИЗО Лефортово.

РБК-Украина писало, что в России пообещали провести дополнительное медицинское обследование моряка Сороки. По словам адвоката, у него не восстанавливаются функции руки, пальцы не сгибаются, не сходит отек, а в руке остаются осколки.