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Спецконфіскація грошей корупціонерів визнана конституційною: рішення КСУ

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Україна, Четвер 30 червня 2022 14:30
Спецконфіскація грошей корупціонерів визнана конституційною: рішення КСУ Фото: КСУ визнав спецконфіскацію конституційною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Конституційний суд України визнав, що застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація, відповідає Основному закону. За цією процедурою до бюджету були направлені гроші біглого екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу КСУ.

Згідно з повідомленням, КСУ 30 червня ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України

"Конституційний суд України визнав оспорювані приписи Кодексу такими, що відповідають Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Текст рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному веб-сайті КСУ 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, закон про процедуру арешту в досудовому порядку засобів та інших активів, які були отримані злочинним шляхом (спецконфіскацію) ухвалили у 2016 році. За цією процедурою в бюджет направили 1,5 млрд доларів "команди Януковича", які були заарештовані у 2014 році.

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