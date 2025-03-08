Конституционный суд Румынии отклонил просьбу не допускать Джорджеску к выборам

Конституционный суд Румынии отклонил жалобы, поданные против кандидатуры Келина Джорджеску на президентских выборах 2025 года. Его скандальная победа в первом туре голосования в ноябре прошлого года привела к отмене выборов и их повторному назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию румынского портала Digi24.

Судьи рассматривали две жалобы, поданные против кандидатуры Джорджеску в прошлую пятницу, а также отдельную жалобу другого независимого кандидата, которого Центральная избирательная комиссия не допустила к выборам. По итогам заседания все жалобы были признаны неприемлемыми. "Суд решил единогласно, что они не соответствуют требованиям закона, и поэтому они были отклонены", - говорится в решении Конституционного суда Румынии. Решение суда является окончательным и будет опубликовано в Официальном вестнике Румынии. Поэтому скандальный кандидат Джорджеску сможет и в этот раз баллотироваться на выборах президента.