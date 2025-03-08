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Конституционный суд Румынии отклонил просьбу не допускать Джорджеску к выборам

Бухарест, Суббота 08 марта 2025 19:55
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Конституционный суд Румынии отклонил просьбу не допускать Джорджеску к выборам Фото: Келин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд Румынии отклонил жалобы, поданные против кандидатуры Келина Джорджеску на президентских выборах 2025 года. Его скандальная победа в первом туре голосования в ноябре прошлого года привела к отмене выборов и их повторному назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию румынского портала Digi24.

Судьи рассматривали две жалобы, поданные против кандидатуры Джорджеску в прошлую пятницу, а также отдельную жалобу другого независимого кандидата, которого Центральная избирательная комиссия не допустила к выборам. По итогам заседания все жалобы были признаны неприемлемыми.

"Суд решил единогласно, что они не соответствуют требованиям закона, и поэтому они были отклонены", - говорится в решении Конституционного суда Румынии.

Решение суда является окончательным и будет опубликовано в Официальном вестнике Румынии. Поэтому скандальный кандидат Джорджеску сможет и в этот раз баллотироваться на выборах президента.

Скандал вокруг выборов президента Румынии

В 2024 году в первом туре голосования на президентских выборах в Румынии неожиданно победил кандидат ультраправых взглядов Келин Джорджеску. Он получил 23% голосов, хотя по результатам предвыборных опросов считался маловероятным претендентом на победу.

Однако 6 декабря 2024 года, за два дня до запланированного второго тура, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура. Причиной стали сообщения о вмешательстве России в выборы, в частности через платформу TikTok, для поддержки Джорджеску. Расследование выявило скоординированную российскую кампанию, которая включала кибератаки и оплату инфлюенсеров для продвижения месседжей Джорджеску в социальных сетях.

После аннулирования выборов были назначены повторные выборы на май 2025 года. В феврале 2025 года румынские прокуроры начали уголовное расследование в отношении Джорджеску по обвинениям в подстрекательстве к действиям против конституционного строя и не только. Суд наложил на него ограничения, включая запрет на выезд из страны.

Несмотря на эти ограничения и расследование, Джорджеску подал свою кандидатуру на повторные выборы, запланированные на май 2025 года. В то же время СМИ писали, что румынские власти хотят помешать Джорджеску баллотироваться.

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